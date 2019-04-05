الحكومة تعلن حالة كوارث وطنية بسبب حريق كانغ وان

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أعلنت الحكومة عن وجود "حالة كارثة وطنية" بسبب الحريق الهائل الذي اندلع في مقاطعة "كانغ وان" أمس الخميس.وقالت وزارة الداخلية والأمن إنه تم إعلان "حالة الكارثة الوطنية" بدءا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.ويذكر أنه يمكن لوزير الداخلية الإعلان عن وجود "حالة كارثة وطنية" من أجل اتخاذ تدابير طارئة للحد من الأضرار في أثناء وقوع أي نوع من الكوارث.وبهذا الإعلان، سيمكن للحكومة ممارسة الحقوق الإدارية الموسعة لإصدار تنبيهات من الكوارث، وتعبئة الموارد والمسؤولين الحكوميين، وتعليق العمليات المدرسية.وقالت وزارة الداخلية إنها تدرس أيضا تعيين مقاطعة "كانغ وان" كمنطقة كوارث خاصة، بعد فحص الأضرار الناجمة عن الحريق.