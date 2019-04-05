سيول تؤكد نجاح مباحثات تنسيق موضوعات القمة مع واشنطن

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أكد نائب مستشار الأمن القومي في مكتب الرئاسة الكورية "كيم هيون جونغ" أن المباحثات التي أجراها مع الجانب الأمريكي لتنسيق الموضوعات التي سيتم بحثها في القمة الكورية الأمريكية المرتقبة كانت ناجحة، لكنه رفض توضيح تفاصيل ما تم تناوله في المباحثات.وشدد "كيم" على ضرورة الاستمرار في إجراء مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وردا على سؤال حول ما إذا كانت موضوعات القمة تشمل القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، قال "كيم" إنه لن يتم إدراج هذه القضايا ضمن قائمة الموضوعات.وكان مستشار الأمن القومي في مكتب الرئاسة الكورية "جونغ أوي يونغ" قد قال أمام البرلمان ردا على سؤال حول إمكانية إدراج إعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي واستئناف الرحلات السياحية لمنتجع جبل كوم كانغ، إنه سيتم تناول مختلف القضايا بين الرئيسين الكوري والأمريكي ضمن إطار واسع النطاق.ولم يرد نائب مستشار الأمن القومي "كيم" على سؤال حول إمكانية إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية قبل انعقاد القمة الكورية الأمريكية.