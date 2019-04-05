الرئيس مون جيه إين يعين وزيرا جديدا للإدارة العامة والأمن

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قرر الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة تعيين "جين يونغ" في منصب وزير الإدارة العامة والأمن بعدما وافق البرلمان على ترشيحه أمس الخميس.وقال مكتب الرئاسة الكورية إن الوزير الجديد "جين يونغ" سيبدأ أعماله رسميا يوم السبت، نظرا لوجود جدول أعمال رسمي مقرر اليوم للوزير الحالي "كيم بو غيوم".وقد قرر الرئيس "مون" تعيين كل من وزير الثقافة والرياضة والسياحة الجديد "بارك يانغ أو"، ووزير الشؤون البحرية ومصائد الأسماك "مون سونغ هيوك" يوم الثلاثاء الماضي.وكان الرئيس قد أجرى تعديلا وزاريا يوم الثامن من شهر مارس الماضي شمل سبعة وزراء، لكنه قرر يوم الحادي والثلاثين من مارس سحب ترشيحه لـ"تشو دونغ هو" لمنصب وزير العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، كما أعلن "تشيه جونغ هو" الذي كان مرشحا لمنصب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل تراجعه عن الترشح بسبب رفض أحزاب المعارضة تعيينهما.ولم يصدق البرلمان حتى الآن على مرشحيْن وزاريين آخرين، هما "يارك يونغ سون" المرشحة لمنصب وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة، و"كيم يون تشول" المرشح لمنصب وزير التوحيد الوطني.