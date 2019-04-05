السيطرة على حريق كانغ وان

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تمكنت السلطات المعنية من السيطرة بشكل كامل على الحريق الضخم الذي اجتاح منطقة "كوسونغ" بمقاطعة كانغ وان.وقال مركز منع حرائق الغابات في الساحل الشرقي إنه تم إطفاء الحريق الرئيسي في الساعة التاسعة و37 دقيقة من صباح اليوم الجمعة ، مشيرا إلى أنه يركز على إطفاء بقايا الحريق.ويشارك حاليا في عمليات إطفاء بقايا الحريق أكثر من 10 آلاف من رجال الإطفاء والجنود والموظفين الحكوميين، و4 طائرات هليكوبتر، و116 شاحنة إطفاء.وقال المركز الرئيسي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة إن حريق "كوسونغ" أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، إلى جانب تعرض 250 هكتارا من الغابات و125 بيتا و6 خزانات للحريق، وتعرض عدد من محطات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية التابعة لشركات الاتصالات الكورية الثلاث لخلل فني ناجم عن الحريق.وبلغ إجمالي حجم الموارد المتاحة التي تم حشدها للسيطرة على الحريق 57 طائرة هليكوبتر، و212 سيارة إطفاء، و77 شاحنة إطفاء، بالإضافة إلى 15 ألف شخص.وقد أمرت الإدارة التعليمية في مقاطعة كانغ وان بإغلاق 52 مدرسة في مناطق "كوسونغ" و"سوك تشو" و"كانغ ننغ" و"دونغ هيه".