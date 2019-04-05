رئيس الوزراء يزور مواقع الحريق الهائل في مقاطعة كانغ وان

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عقد رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" صباح اليوم الجمعة اجتماعا في مركز التحكم المركزي لحالات الكوارث مع الوزراء ذوي الصلة، لبحث كيفية التعامل مع الحريق الهائل الذي اجتاح مقاطعة "كانغ وان" في شمال شرق البلاد.وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء "لي" إن كوريا تعرضت لأكثر الحرائق حجما لأول مرة منذ عام 2005، مشيرا إلى أن الحكومة تحشد جميع الموارد المتاحة، بما فيها طائرات الهيليكوبتر ورجال الإطفاء، للسيطرة على هذا الحريق الهائل.وأكد أن الحكومة تضع أولوياتها في عمليات مكافحة الحريق على تقليل الأضرار والخسائر في الأرواح.وبعد ترأسه للاجتماع، توجه رئيس الوزراء إلى موقع الحريق للتعرف على مدى الخسائر الناجمة عنه وإيجاد سبل لدعم عمليات مكافحته، وتقديم الدعم لضحاياه.ومن جهة ثانية، دعا رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" الحكومة إلى إجراء دراسة حول إمكانية ضخ ميزانية إضافية من أجل إعادة بناء ما دمره الحريق.وسوف يقوم قادة الحزب الحاكم بزيارة لمواقع الحريق بعد ظهر اليوم.ومن جانبه، قام رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" صباح اليوم بزيارة لمركز مكافحة الحريق والملاجئ التي إنشاؤها في المنطقة.وقالت زعيمة التكتل البرلماني عن حزب كوريا الحرة "ناه كيونغ وان" إن حزبها مستعد للتعاون مع الحكومة كي تتمكن من تقديم دعم لعمليات مكافحة الحريق وضحاياه.كما توجه رئيس حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير "سون هاك كيو" اليوم إلى مواقع الحريق بعد ترأسه اجتماعا لنواب الحزب البرلمانيين.ويخطط قادة الحزبين المعارضين الصغيرين الآخرين لزيارة موقع الحريق في وقت لاحق.