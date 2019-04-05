مجموعة السبع تحث الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على مواصلة المحادثات

Photo : YONHAP News

حث وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على مواصلة المفاوضات بينهما من أجل نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن وزراء خارجية الدول السبع الكبرى حثوا البلدين على مواصلة المفاوضات في بيان صدر أول من أمس السبت في ختام اجتماعاتهم التي استمرت يومين في مدينة "دينارد" في غرب فرنسا.ودعا الوزراء المشاركون كوريا الشمالية إلى عدم الإقدام على أي استفزازات ومواصلة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، كما أعربوا عن أسفهم لأن كوريا الشمالية لم تتخذ تدابير ملموسة يمكن التحقق منها لتفكيك ترسانتها النووية.وأكد الوزراء التزام بلدانهم بالتنفيذ الأمين لعقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، كما دعوا روسيا والصين إلى التطبيق الكامل للعقوبات.