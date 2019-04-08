تدمير 400 منزل و900 حظيرة في حريق كانغ وان

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قالت الحكومة إن الحريق الهائل الذي اندلع في مقاطعة "كانغ وان" يوم الخميس الماضي نتج عنه تدمير 400 منزل وأكثر من 900 منشأة للماشية.ووفقًا لمركز مكافحة الكوارث والسلامة التابع لوزارة الداخلية أمس الأحد، فقد دمر الحريق أيضًا 530 هكتارًا من الغابات والحقول، و68 منشأة عامة، و100 مبنى.ولقي شخص واحد مصرعه في ذلك الحريق، كما أدى إلى نزوح حوالي 720 شخصًا إلى 20 منشأة وملجأ.وقد ترأس وزير الداخلية الجديد "تشين يونغ"، الذي زار المقاطعة في أول يوم له في منصبه الجديد يوم السبت الماضي، اجتماعًا في سيول أمس الأحد، لمناقشة إجراءات دعم الضحايا.وأمر المسؤولين بتقليل الإجراءات الإدارية بقدر الإمكان من أجل توفير الدعم اللازم للمتضررين من الحريق بطريقة سريعة.