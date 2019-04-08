بدء الجلسة البرلمانية غير العادية اليوم الاثنين

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يفتتح البرلمان الكوري اليوم الاثنين جلسته غير العادية لشهر أبريل.وخلال الدورة التي تستمر شهرا واحدا حتى يوم السابع من مايو، من المتوقع أن تتعامل الأحزاب مع مشروعات قوانين الإصلاح الرئيسية المتعلقة بنظام ساعات العمل المرنة والحد الأدنى للأجور.ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون تمرير القوانين سهلًا، حيث لم تنجح الأحزاب في تضييق الخلافات بينها حول التعديلات.ومن المتوقع أن تصطدم الأحزاب أيضًا بشأن خطة الحكومة لوضع ميزانية تكميلية لإنعاش الاقتصاد ومعالجة أزمة التلوث الناجم عن الغبار الناعم المتفاقمة.وقد اتفقت الحكومة ومكتب الرئاسة والحزب الديمقراطي الحاكم الأسبوع الماضي على وضع ميزانية إضافية وتقديم مشروع القانون ذي الصلة إلى البرلمان هذا الشهر.