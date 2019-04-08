بيونغ يانغ تنتقد مقاتلات الشبح الكورية الجنوبية

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انتقد تقرير نشره موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي أمس الأحد، قيام كوريا الجنوبية بنشر طائرات مقاتلة جديدة، ووصف هذا التحرك بأنه "خيانة غير مقبولة".وأضاف التقرير أن شراء المقاتلات من طراز "إف -35 إيه" يعد "عملًا عدائيًّا يؤدي إلى تصعيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، ويمثل تحديًّا صريحًا لجهود بناء السلام".وأضاف أنه يتعين على كوريا الجنوبية أن تفكر في النتائج الكارثية لنشر تلك المقاتلات، والتي تتعارض مع الإعلانات التي أصدرتها الكوريتان والاتفاق العسكري بينهما.وكانت كوريا الجنوبية قد قررت شراء 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف -35 إيه" من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، وتسلمت أول طائرتين منها في أواخر الشهر الماضي.وسوف تتسلم بقية المقاتلات على مراحل حتى عام 2021.