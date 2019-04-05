وفاة رئيس شركة الخطوط الجوية الكورية في الولايات المتحدة

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توفي رئيس مجلس إدارة مجموعة "هان جين" وشركة الخطوط الجوية الكورية "تشو يانغ هو"، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع مرض في الرئة في أحد المستشفيات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.ووفقا لشركة الخطوط الجوية الكورية، توفي "تشو"، الذي كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة منذ ديسمبر الماضي، في منتصف ليلة الاثنين بتوقيت كوريا.وأفادت الأنباء بأن زوجته وابنتيه، وابنه الذي يشغل منصب رئيس شركة الخطوط الجوية الكورية، كانوا بجواره في لحظة وفاته.وتتم الآن الإجراءات اللازمة لنقل جثمان "تشو" من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية حيث تعقد جنازته.وقال مسؤول في شركة الخطوط الجوية الكورية إن حالة "تشو" تدهورت بشدة بعد إقالته من مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية.وقد ولد "تشو" في عام 1949، وانضم إلى شركة الخطوط الجوية الكورية في عام 1974، وأصبح رئيسها التنفيذي في عام 1999.لكنه أقيل الشهر الماضي من مجلس إدارة الشركة بوساطة المساهمين، بعد سلسلة من التحقيقات في اتهامات وجهت له بالاختلاس، بلغت قيمتها نحو 27 مليار وون.كما تم التحقيق مع عائلة "تشو" في اتهامات بقيامهم بالاعتداء على الموظفين والإساءة إليهم.