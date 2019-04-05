معهد التنمية الكوري يؤكد تباطؤ الاقتصاد الكوري

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أصدر معهد التنمية الكوري، التابع للحكومة الكورية الجنوبية، تقريرًا أمس الأحد وصف فيه الاقتصاد الكوري بأنه "يعاني من الركود بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج".جاء ذلك في تقرير المعهد الشهري حول الاتجاهات الاقتصادية، حيث أشار إلى أن تقديراته في شهر نوفمبر الماضي وصفت الاقتصاد المحلي بأنه متباطئ، لكنه استخدم كلمة "ركود" للمرة الأولى في تقييمه.وأعرب التقرير عن القلق بشأن انخفاض المؤشرات الاقتصادية للاستهلاك والصادرات والاستثمار والإنتاج.كما أشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية سجلت نموًّا سلبيًّا بنسبة 2% في فبراير مقارنة بالعام السابق، أي أقل بكثير من المتوسط السنوي للعام الماضي، البالغ 4.3%، ومتوسط الربع الأخير البالغ 3%.كما تراجعت الاستثمارات في المنشآت بنسبة 26.9% في فبراير على أساس سنوي، بسبب ضعف الطلب على الآلات ومعدات النقل.