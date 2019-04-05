الرئيس مون جيه إين يعلن المناطق المتضررة من حريق كانغ وان كمنطقة كوارث خاصة

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أعلن الرئيس الكوري "مون جيه إين" أول من أمس السبت المناطق الواقعة في شرق البلاد والتي تعرضت لحريق هائل في الغابات "منطقة كوارث خاصة".وسيتم بموجب هذا الإعلان الإسراع في تقديم الدعم الحكومي لخمس مدن وأقاليم في مقاطعة "كانغ وان"، وهي مدن "كانغ ننغ" و"دونغ هيه" و"سوك تشو" ، بالإضافة إلى إقليمي "كوسونغ" و"إين جيه" وسكانها.كما سيتم بموجبه أيضا السماح للحكومة بإنفاق ميزانية حكومية للدعم الإداري والمالي والضريبي والصحي لضحايا الحريق، وإعادة إعمار ما دمره الحريق.وقررت الحكومة توفير مرافق التدريب العامة والبيوت الجاهزة والمستأجرة لسكان المناطق المتضررة للإقامة فيها، وتقديم علاجات نفسية لهم.وقالت الحكومة إنها ستبذل كل ما في وسعها ليتم إعادة إعمار ما دمرته حرائق الغابات في أسرع وقت ممكن.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إعلان منطقة كوارث خاصة في كوريا بسبب حرائق الغابات منذ عام 2000.