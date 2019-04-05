كوريا الأولى عالميا من حيث وتيرة زيادة الديون الأسرية

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طبقا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، بلغ معدل الديون الأسرية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية 97.9%، على أساس الربع الأخير من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى معدل من بين 34 دولة متقدمة وناشئة.يذكر أن المتوسط العالمي لمعدل الديون الأسرية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 59.6% .وأشار التقرير إلى أن وتيرة زيادة الديون الأسرية في كوريا شهدت أعلى مستوياتها في العالم، حيث سجل معدل زيادة الديون الأسرية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 3.1% مقارنة بنهاية العام الأسبق، فيما بلغ متوسط معدل الزيادة في العالم 0.2%.كما أشار التقرير إلى أن معدل الديون الأسرية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي قد شهد انخفاضا بـ0.2% في الولايات المتحدة، و1.6% في منطقة اليورو خلال نفس الفترة.وقال التقرير إن المتوسط العالمي لوتيرة زيادة الديون الأسرية قد شهد تباطؤا في العام الماضي، خاصة في منقطة اليورو والصين.