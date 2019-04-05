الرئيس يعين وزيرين دون الحصول على تصديق من البرلمان

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قرر الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم تعيين "بارك يونغ سون" في منصب وزيرة شؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة، و"كيم يون تشول" في منصب وزير التوحيد الوطني، دون الحصول على تصديق من البرلمان.وبهذا أصبح عدد كبار المسؤولين على مستوى وزير الذين عينهم الرئيس "مون" دون الحصول على تصديق من البرلمان، 10 مسؤولين.ومن جانبه، قال "هوانغ كيو آن" رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن حزبه مضطر لمقاومة الحكومة بتصميم قوي وبالتعاون مع الشعب إذا لم يتراجع الرئيس "مون جيه إين" عن تعيين الوزيرين.كما قالت زعيمة التكتل البرلماني عن الحزب المعارض الرئيسي "ناه كيونغ وان" إن السبب الرئيسي للخلافات السياسية القائمة في البلاد هو مكتب الرئاسة الكورية.ووجه "سون هاك كيو" رئيس حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير انتقادات لتصرفات الرئيس "مون" التي تتجاهل البرلمان.وطالب زعيم التكتل البرلماني عن الحزب "كيم كوان يونغ" مكتب الرئاسة الكورية بإقالة "تشو كوك" مساعد الرئيس للشؤون المدنية لأنه المسؤول عن إجراء عملية التحقق من شخصيات المرشحين للمناصب الحكومية العليا قبل ترشيحهم.أما زعيم التكتل عن الحزب الديمقراطي الحاكم "هونغ يونغ بيو" فقد دعا حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إلى التوقف عن عرقلة ممارسة الرئيس "مون" حقه في تعيين المسؤولين.