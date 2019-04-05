المحكمة ترفض طعن الادعاء على محاكمة رئيس مجموعة هان جين

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من المتوقع أن يتم وقف المحاكمة وتحقيقات النيابة العامة مع "تشو يانغ هو" رئيس مجموعة شركات "هان جين"، بعد وفاته عن عمر يناهز 70عاما صباح اليوم الاثنين في الولايات المتحدة، نتيجة لإصابته بمرض رئوي.وقالت محكمة جنوب سيول إنها ستصدر قرارا برفض الطعن الذي تقدمت به النيابة في شهر أكتوبر من العام الماضي على محاكمة "تشو يانغ هو" رئيس مجموعة "هان جين" بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة بمقدار 27 مليار وون.ومن المتوقع أن يصدر مكتب النيابة العامة الذي كان يجرى تحقيقات مع "تشو" بتهمة التهرب من الضرائب منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، قرارا بعدم وجود حق الادعاء بسبب وفاة المشتبه فيه.