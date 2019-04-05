توقعات بزيادة استيراد كوريا للنفط الخام الأمريكي كبديل للنفط الإيراني

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طبقا لتقرير صادر عن شركة "ستاندارد آند بورز غلوبال بلاتس" اليوم، من المتوقع أن يتجاوز حجم استيراد كوريا الجنوبية من النفط الخام الأمريكي 40 مليون برميل على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تستورد كوريا الجنوبية 7 ملايين برميل من النفط الخام الأمريكي شهريا خلال النصف الأول من هذا العام.ويرى بعض المراقبين الاقتصاديين أن النفط الخام الأمريكي سيكون بديلا لكوريا عن النفط الإيراني، وذلك مع ترقب سيول لقرار واشنطن بشأن ما إذا كان بمقدورها الاستمرار في شراء النفط من إيران.ولكن يرى البعض الآخر أن زيادة واردات النفط الخام الأمريكي تعد ظاهرة مؤقتة نتيجة لانخفاض أسعار الخام الأمريكي والجهود التي تبذلها شركات النفط الكورية لتنويع مصادر استيراد النفط.يذكر أن حجم استيراد كوريا من النفط الخام الأمريكي قد بلغ 20 مليونا و940 ألف برميل خلال شهريْ يناير وفبراير الماضيين، بعد أن بلغ إجمالي حجم وارداتها من النفط الخام الأمريكي 60 مليونا و940 ألف برميل في العام الماضي.وبهذا بلغت حصة الخام الأمريكي من إجمالي حجم الواردات الكورية من النفط الخام 12.6% في شهر فبراير الماضي، محتلا بذلك المركز الثاني بعد وارداتها من السعودية والكويت.وكانت حصة الخام الأمريكي قد بلغت 1.2% في عام 2017، و5.5% في العام الماضي.