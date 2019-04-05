انخفاض معدلات تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بعد ارتفاعها لأسبوعين متتاليين.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الأول وحتى الخامس من شهر أبريل الجاري على 2520 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 47.3%، بانخفاض 0.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغت 47.8%، بزيادة 1.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 38.9%، بزيادة 1.7% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 31.2% ، بزيادة 1.1%.وبلغت نسبة تأييد أحزاب المعارضة الصغيرة الثلاثة، وهي حزب العدل وحزب الإصلاح المستقبلي وحزب السلام الديمقراطي، 7.2% و5.3% و2.6% على التوالي.وبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.