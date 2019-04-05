600 ألف وظيفة ذات صلة بشبكة الجيل الخامس حتى عام 2026

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تخطط الحكومة الكورية لخلق 600 ألف وظيفة جديدة ذات صلة بخدمات شبكة الجيل الخامس من الاتصالات حتى عام 2026، واستثمار 30 تريليون وون حتى عام 2022 في إنشاء شبكة للجيل الخامس تغطى جميع أرجاء البلاد.كما تخطط الحكومة لتحديد 10 مشروعات و5 خدمات رئيسية ذات صلة بخدمات شبكة الجيل الخامس لضخ الأموال في تطويرها.جاءت هذه الخطة في مراسم الاحتفال التي عقدت اليوم في الحديقة الأولمبية في سيول بمناسبة انطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس، حيث تم الكشف عن استراتيجة الجيل الخامس الهادفة إلى تحقيق النمو الإبداعي.ومن بين المشروعات والخدمات الرئيسية: الدوائر التلفزيونية المغلقة الذكية، والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، والواقع الافتراضي والمعزز، والجيل الجديد من الهواتف الذكية، والروبوتات المتصلة، والمصانع الذكية، والسيارات ذاتية القيادة، والمدن الذكية، وغيرها من المشروعات والخدمات ذات الصلة بخدمات شبكة الجيل الخامس.ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج في المجالات ذات الصلة بخدمات شبكة الجيل الخامس حوالي 175 مليار دولار، وأن يبلغ حجم الصادرات الكورية من المنتجات ذات الصلة 73 مليار دولار حتى عام 2026.وسوف تقوم الحكومة بتشكيل لجنة استراتيجية للجيل الخامس من الاتصالات بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص، لتكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة.