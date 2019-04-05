آبيه يدعو كوريا للرد بشكل صحيح على قضايا نساء المتعة والعمل القسري

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دعا رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" حكومة كوريا الجنوبية إلى الاستجابة بشكل صحيح فيما يتعلق بقضايا الضحايا الكوريات للاسترقاق الجنسي الياباني في أثناء الحرب، والدعاوى القضائية المتعلقة بالعمل القسري في زمن الحرب في اليابان.ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، وجه "آبيه" هذه الدعوة أمس الاثنين خلال اجتماع مع سفير كوريا الجنوبية لدى طوكيو "لي سو هون" في مكتبه.وطلب "آبيه" من "لي" نقل موقف اليابان إلى الحكومة الكورية، داعياً إلى اتخاذ التدابير المناسبة. كما طلب "آبيه" من السفير الكوري نقل هذه الرسالة إلى الرئيس "مون جيه إين".ونقلت محطة "إن إتش كيه" العامة اليابانية عن مسؤول ياباني قوله إن "آبيه" أعرب عن قلقه إزاء تدهور العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، وكرر دعوته لسيول للتعامل مع هذه القضايا بشكل صحيح.