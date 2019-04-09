اعتقال مقدم البرامج التليفزيونية روبرت هولي بتهمة تعاطي مخدرات

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احتجزت الشرطة مقدم البرامج التلفزيونية "روبرت هولي" اليوم الثلاثاء بتهمة تعاطي المخدرات.وأُلقي القبض على "هولي"، المعروف أيضًا باسمه الكوري "ها إيل"، في موقف للسيارات في غرب سيول في حوالي الساعة 4 من مساء أمس الاثنين.وتم نقل "هولي" من وكالة شرطة جنوب مقاطعة "كيونغ كي" إلى مركز شرطة "سو وان نام بو"، حيث اقتيد إلى الحجز.وقبل نقله في الساعة 1:30 من بعد منتصف ليلة الثلاثاء، أدلى "هولي" بتصريحات للمراسلين أعرب فيها عن أسفه الشديد.ويذكر أن "هولي"، الذي تخلى عن جنسيته الأمريكية ليصبح مواطنا كوريا في عام 1997، متهم بحيازة مادة "ميتامفيتامين" المخدرة، والتي تم شراؤها عبر الإنترنت، في منزله.ويقال إنه اعترف جزئياً بهذه الاتهامات.