المعسكر الحاكم يوافق على مجانية التعليم الثانوي بحلول عام 2021

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وافق المكتب الرئاسي والحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية على توفير تعليم مجاني في المدارس الثانوية بحلول عام 2021.وتوصل المعسكر الحاكم إلى هذا الاتفاق اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لتنسيق السياسات عقد في مقر البرلمان، حيث اتفق الأطراف الثلاثة على توفير التعليم المجاني في المدارس الثانوية لكبار السن أولا ابتداءً من فصل الخريف من هذا العام، ثم توسيعه ليشمل الطلاب الصغار في العام القادم، وبحيث يشمل جميع طلاب المدارس الثانوية حتى عام 2021.وقرر المعسكر الحاكم أن تتحمل الحكومة المركزية ومكاتب التعليم معا أعباء التكاليف ذات الصلة.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "هونغ يونغ بيو" إن الحق في التعليم هو حق أساسي منصوص عليه في الدستور، وأن التعليم المجاني سيؤدي إلى دخل إضافي يبلغ حوالي 130 ألف وون شهريا للأسر منخفضة الدخل.