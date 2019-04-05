وزيرة خارجية كوريا تتوقع نتائج مهمة من قمة مون وترامب

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أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" عن توقعات جيدة بشأن القمة المرتقبة بين الرئيس "مون جيه إين" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب".جاء ذلك في تصريحات أدلت بها "كانغ" للصحفيين خلال زيارتها لإندونيسيا أمس الاثنين. وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الرئيسين الكوري والأمريكي الاتفاق حول القضايا الرئيسية المتعلقة بكوريا الشمالية، قالت "كانغ" إن البلدين الحليفين لم يمكن لهما الوصول إلى هذا الحد من العلاقات دون أن يكون هناك تنسيق بينهما وإرادة مشتركة بين رئيسيْهما.كما أشارت إلى أن الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي سيجتمعان مرة أخرى من أجل بناء زخم للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، معربة عن توقعات بأن تسفر القمة بينهما هذا الأسبوع عن نتائج مهمة. لكن وزيرة الخارجية الكورية رفضت توضيح تلك النتائج التي تتوقعها بشكل محدد، قائلة إنه لا يمكن لها أن تعلق على نتائج القمة قبل أن تُعقد بالفعل.ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في واشنطن بعد غد الخميس، في أول قمة بينهما منذ انهيار القمة الثانية بين "ترامب" وزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون".