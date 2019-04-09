افتتاح قصر كيونغ بوك ليلا ابتداءً من يوم 26 أبريل

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تبدأ الجولات الليلية السنوية في قصر "كيونغ بوك" الملكي في العاصمة الكورية سيول، في وقت لاحق من هذا الشهر.ووفقًا لهيئة التراث الثقافي الكورية، سيتم تنظيم جولات ليلية خاصة لهذا العام في الفترة من 26 أبريل وحتى 5 مايو بالتزامن مع مهرجان الثقافة الملكية. وبعد المهرجان سيتم افتتاح القصر الذي يعود إلى عصر مملكة "جوسون" ويقع في وسط سيول، مرة أخرى ليلا في الأسبوعين الأخيرين من كل شهر حتى نهاية شهر أكتوبر.ولن يُسمح بجولات ليلية هناك في شهر أغسطس، بينما سيكون هناك جولات في عطلة عيد الحصاد "تشوسوك" في منتصف شهر سبتمبر، بالإضافة إلى الجولات المنتظمة في الأسبوعين الأخيرين من الشهر.وفي هذا السياق، سيتم السماح لما يصل إلى 4500 زائر يوميا بدخول القصر ليلًا، بما في ذلك 500 أجنبي و500 شخص يرتدون زي "هان بوك" التقليدي الكوري.وسيفتح القصر من الساعة 7:30 مساءً وحتى 10 مساءً في يونيو ويوليو، ومن الساعة 7 مساءً إلى 9:30 مساءً في بقية الأشهر.