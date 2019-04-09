دمار510 منازل ونزوح 1000 شخص بسبب حرائق كانغ وان

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تم الكشف عن وقوع المزيد من الأضرار بعد السيطرة على الحريق المدمر الذي اندلع في المناطق الساحلية الشرقية من كوريا الجنوبية مؤخرا.ووفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة التابعة لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تم تدمير أكثر من ألفين و110 من المنشآت العامة والخاصة بسبب حرائق "كانغ وان"، بزيادة تبلغ حوالي 400 بالمقارنة مع تقديرات اليوم السابق.وتشمل المباني المدمرة 510 منازل، و200 مستودع، وحوالي 140 منشأة لتربية الماشية، وحوالي 700 منشأة للآلات الزراعية، و137 منشأة عامة.وقد ارتفع عدد النازحين بسبب الحرائق إلى أكثر من ألف شخص، بمن فيهم 763 يقيمون في ملاجئ للطوارئ.ويذكر أن الحريق الذي اندلع يوم الخميس الماضي في منطقة "كوسونغ" التي تقع على بُعد حوالي 160 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من العاصمة سيول، قد انتشر سريعًا إلى المدن والمناطق المجاورة بسبب سرعة الرياح، مما أدى أيضا إلى احتراق 530 هكتارًا من أراضي الغابات.