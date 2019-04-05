وزير المالية يقول إنه لا مفر من إصدار سندات من أجل الميزانية التكميلية

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قال "هونغ نام كي" وزير المالية والاستراتيجية ونائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية، إنه من المحتم أن تصدر الحكومة سندات لتغطية العجز من أجل صياغة ميزانية تكميلية.صرح "هونغ" بذلك للصحفيين بعد أن ترأس اجتماعا للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية أمس الاثنين، حيث قال أيضا إن الحكومة ستحاول التقليل إلى أدنى حد من إصدار هذه السندات والسعي للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الأموال الحكومية أو ميزانيات الحسابات الخاصة.وبالنسبة لحجم الميزانية التكميلية واستخدامها التفصيلي، قال الوزير "هونغ" إن ذلك لا يزال قيد الدراسة وسيتم إبلاغ البرلمان بالخطة بمجرد الانتهاء منها في وقت لاحق من هذا الشهر.وفيما يتعلق بحجم الأموال الاحتياطية التي تخطط الحكومة لإنفاقها للمساعدة على إعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات الهائلة في مقاطعة "كانغ وان" مؤخرا، قال "هونغ" إن الحكومة ستحاول اتخاذ قرار في غضون أسبوعين، بدلاً من ثلاثة أسابيع كما هو معتاد، بسبب الطبيعة الملحة لهذه الكارثة.