سيول وجاكارتا تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

Photo : YONHAP News

عُقد أمس الاثنين في العاصمة الإندونيسية جاكارتا الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين كوريا الجنوبية وأندونيسيا.وترأست الجانب الكوري وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا"، فيما ترأس الجانب الإندونيسي نظيرها الإندونيسي "ريتنو مارسودي".وجاء عقد هذا الاجتماع بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين الكوري "مون جيه إين" والإندونيسي "جوكو ويدودو" خلال زيارة "ويدودو" لكوريا الجنوبية في شهر سبتمبر من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين منذ عقد الاجتماع الثاني في شهر ديسمبر من عام 2015 .وفي اجتماع أمس، أشاد الجانبان بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين من خلال تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين.وقالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ" في مؤتمر صحفي مشترك في ختام الاجتماع إنها تبادلت مع نظيرها الإندونيسي الآراء حول الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، كما طالبت الجانب الإندونيسي بدعم الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.ومن جانبه، أعرب الوزير الإندونيسي "ريتنو" عن استعداد حكومته لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، كما قال إن الحكومة الإندونيسية ستقدم دعمها لإنجاح استضافة كوريا للقمة الخاصة بين كوريا ومنظمة آسيان في شهر نوفمبر القادم في مدينة بوسان.