الرئيس الكوري يقوم بجولة تشمل 3 دول في آسيا الوسطى

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أعلن مكتب الرئاسة الكورية أمس الاثنين أن الرئيس "مون جيه إين" سيقوم بجولة تشمل ثلاث دول في منطقة وسط آسيا، وهي: تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان، خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري.وفي أثناء إقامته في تركمانستان من يوم السادس عشر وحتى الثامن عشر من أبريل، سيعقد الرئيس محادثات قمة مع نظيره التركماني "قربانقلي بردي محمدوف"، وسيبحث معه القضايا المتعلقة بسبل تنمية علاقات التعاون في تحقيق الازدهار المشترك.ثم يقوم الرئيس "مون" بزيارة لأوزبكستان من يوم الثامن عشر وحتى الحادي والعشرين من أبريل لعقد قمة مع نظيره الأوزبكي "شوكت ميرضيائيف" حيث سيبحث معه رفع علاقات المشاركة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والقضايا الأخرى المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون المستقبلية.وبعد ذلك سيتوجه الرئيس "مون" إلى كازاخستان يوم الحادي والعشرين من أبريل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حيث يعقد قمة مع الرئيس الكازاخي الجديد "قاسم جومارت توكاييف" الذي بدأ مهامه يوم العشرين من مارس الماضي، ويبحث معه سبل تعزيز علاقات الثقة والتعاون الثنائي بين البلدين.وقال مكتب الرئاسة إن جولة الرئيس "مون" في آسيا الوسطى ستسهم في بناء قاعدة أساسية للتعاون المستقبلي بين كوريا الجنوبية وتلك الدول.