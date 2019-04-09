الحكومة تعيّن 22 موقعًا لمشروع النهضة الحضرية

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قررت الحكومة الكورية تخصيص 22 مدينة وبلدة في جميع أنحاء البلاد كمناطق مستهدفة جديدة لبرنامج "الاتفاق الجديد للنهضة الحضرية".جاء ذلك في اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء "لي ناك يون" للجنة الخاصة بالمشروع أمس الاثنين، حيث تقرر أيضا ضخ مبلغ إجمالي قدره 1,4 تريليون وون حتى عام 2023 في الـ22 منطقة، بما في ذلك "دوك سان دونغ" في سيول، ومدينة "سون تشون" في مقاطعة جنوب "جولا".وقالت الحكومة إنها ستراقب أسواق العقارات، محذرة من إمكانية تعليق أو تأجيل المشروع إذا اتضح أنه سيؤدي إلى مضاربات عقارية في تلك المناطق.وفي سياق هذا المشروع، سيتم تجديد المناطق المستفيدة المستهدفة من أجل استيعاب بنية تحتية اجتماعية وسكنية.ويذكر أنه تم في إطار هذا المشروع الذي أطلقته إدارة الرئيس "مون جيه إين"، اختيار 167 منطقة بدءا من نهاية العام الماضي.