قادة التكتلات البرلمانية يزورون الصين في الذكرى الـ100 لتأسيس الحكومة المؤقتة

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من المقرر أن يقوم زعماء التكتلات البرلمانية للأحزاب السياسية الكورية بزيارة إلى الصين هذا الأسبوع لحضور احتفالات بالذكرى المائة على تأسيس الحكومة الكورية المؤقتة في شنغهاي.ووفقا لمسؤولين برلمانيين اليوم الثلاثاء، فسوف يقوم زعماء التكتلات البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم وأربعة أحزاب معارضة بزيارة إلى الصين تستمر أربعة أيام بدءا من الغد الأربعاء، تشمل زيارة إلى مدينتيْ شنغهاي وكوانغزو.وفي هذا الإطار، سيزور الوفد البرلماني الكوري المركز الثقافي الكوري في شنغهاي غدا لحضور الاحتفال بمناسبة إنشاء الهيئة التشريعية المؤقتة في عام 1919، وفي اليوم التالي سينضمون إلى حدث آخر للاحتفال بالذكرى المئوية للحكومة المؤقتة.وفي يوم الجمعة سيتوجه الزائرون إلى مدينة كوانغزو لعقد اجتماعات مع المواطنين ورجال الأعمال الكوريين هناك، ثم يعودون إلى البلاد يوم السبت بعد زيارة لمصنع تابع لشركة "إل جي" الكورية لإنتاج شاشات العرض التي تعمل بالثنائيات العضوية الباعثة للضوء، "أوليد".