الحكومة الكورية تتعهد بالتصدي لدخول حمى الخنازير الأفريقية إلى البلاد

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حثت الحكومة الكورية الشعب على التعاون معها في التصدي لدخول حمى الخنازير الأفريقية إلى كوريا الجنوبية، وسط الانتشار السريع للمرض في آسيا.وأصدر وزير الزراعة "لي كيه هو" بيانًا مشتركًا اليوم الثلاثاء مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ومنها وزارات الخارجية والعدل والدفاع والداخلية والبيئة والعمل.وقال البيان إن هذا المرض من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تصيب الخنازير، وعادة ما يكون مميتًا، وأضاف أن انتشار المرض يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة على الصعيد الوطني، بالنظر إلى عدم وجود لقاح ضده، على عكس مرض الحمى القلاعية.وحث الوزير المواطنين على عدم زيارة مزارع الماشية والمناطق في البلدان التي ظهرت فيها حالات الإصابة بالمرض، بما في ذلك الصين وفيتنام ومنغوليا.كما دعا المواطنين إلى عدم إحضار أي منتجات حيوانية عند العودة إلى الوطن من البلدان المتأثرة بالمرض.وحث العمال الأجانب في كوريا الجنوبية على عدم إحضار أي سلع حيوانية عبر البريد الدولي، أو عند العودة إلى كوريا بعد زياراتهم إلى بلادهم.