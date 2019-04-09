انتقادات واسعة للمرشحة لعضوية المحكمة الدستورية

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تعرضت المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية "لي مي سون" لانتقادات حادة بسبب امتلاكها لأسهم قيمتها 600 مليون وون في شركة إنشاءات كانت طرفًا في قضية تعويض ترأستها "لي".وأشارت "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، إلى تقرير إعلامي ذكر أن "لي" وزوجها، وهو محامٍ أيضًا، كانا طرفين في قضية تلك الشركة في أثناء امتلاكهما لأسهم فيها.وأفاد التقرير بأن زوج "لي" كان موكَّلًا للتعامل مع قضية الملكية الفكرية للشركة منذ عام 2017، وقد اشترى الزوجان 7000 سهم إضافي، قبل وبعد حكم "لي" في القضية.وبعد اتهامها للمرشحة بأنها "غير أخلاقية"، دعت "نا" الرئيس "مون جيه إين" إلى الاعتذار عن ترشيحها، وأن يقوم بإقالة "تشو كوك" مساعده للشؤون المدنية، حيث إنه المسؤول عن التحقق من المرشحين للمناصب الحكومية.ومن جانبها أنكرت المرشحة "لي" أن يكون لنصيبها من الأسهم أي صلة بالمحاكمات، وادعت أن زوجها كان يتولى التعامل في الأسهم، وأن تلك الأسهم المقومة بأقل من قيمتها تم شراؤها على أساس تقارير وسائل الإعلام والإعلانات العامة.