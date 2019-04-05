الرئيس يتحدث في الذكرى المئوية على تأسيس الحكومة المؤقتة

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قال الرئيس "مون جيه إين" في اجتماع لمجلس الوزراء عُقِد اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الكورية المؤقتة كانت بمثابة الأصل لكوريا الجنوبية والقوة الدافعة التي جعلت البلاد ما هي عليه اليوم.وقال الرئيس إن الشعب الكوري دفع باتجاه الديمقراطية، حيث قاد الحركات الرئيسية مثل ثورة التاسع عشر من أبريل، وحركة "كوانغ جو" الديمقراطية في الثامن عشر من مايو، وانتفاضة الشموع في عامي 2016 و2017.وأشار "مون" إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت خلال المائة عام الماضية في المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، وأن دخل الفرد فيها تجاوز حاجز الثلاثين ألف دولار.وقال "مون" إن الوقت قد حان لدمج الإنجازات التي تحققت في حياة الناس، مشيرًا إلى أن حكومته تقود الجمهورية وهي تبدأ المائة عام القادمة من تاريخها.وأشار الرئيس إلى سياساته المتمثلة في إنشاء بلد مبتكر يتسع للجميع، قائلًا إنه يجب حل مشكلة انعدام المساواة الاقتصادية واستقطاب الدخول، من أجل قدوم عصرٍ يكون فيه المواطنون هم أصحاب البلاد.