الصين وكوريا الشمالية تفتتحان جسرًا جديدًا عبر الحدود

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افتتحت الصين وكوريا الشمالية أمس الاثنين رسميًّا جسرًا جديدًا عبر الحدود عند منتصف نهر يالو، مما يشير إلى توسعهما المحتمل في التبادلات الاقتصادية الثنائية، رغم العقوبات الدولية المستمرة.ويربط الجسر الجديد بين مدينة "جيان" في شمال شرق الصين، ومدينة "مان بو" الحدودية في كوريا الشمالية.وقد اتفقت الدولتان على مشروع جسر "جيان- مان بو" في مايو 2012، واكتمل بناؤه في عام 2016، لكنهما تأخرتا في الافتتاح الرسمي لذلك الجسر بسبب العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.وتعد "جيان"، التي تقع على نهر "يالو"، بمثابة قاعدة للتجارة بين كوريا الشمالية والصين، إلى جانب مدينة "دان دونغ" في مقاطعة "لياونينغ"، ومدينة "هونتشون" في مقاطعة "جيلين".وقد وصلت أربع حافلات سياحية إلى الصين قادمة من كوريا الشمالية عبر الجسر الجديد صباح أمس الاثنين، قبل أن تعود إلى كوريا الشمالية بعد حوالي ساعة وهي تقل نحو 120 راكبًا.ووفقًا لشركة سياحية محلية، فإن السياح الصينيين يخططون للعودة إلى "جيان" بعد زيارة المعالم السياحية في "مان بو" وما حولها.