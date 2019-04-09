وصول جثمان رئيس مجموعة هان جين إلى مقبرة في كاليفورنيا قبل نقلها إلى البلاد

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تم وضع جثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة هان جين "تشو يانغ هو" مؤقتًا في مقبرة تقع خارج مدينة لوس أنجلوس مباشرةً.وشوهدت سيارة تستقلها زوجة "تشو" وأبناؤه الثلاثة وهما يغادرون مقبرة "فورست لون" في "غلينديل" في كاليفورنيا، أمس الاثنين.وأكد مسؤول في تلك المقبرة لشبكة "كي بي إس" أن عائلة "تشو" قد زارت المقبرة بالفعل.وقد بدأت المقبرة في إجراءات الحصول على موافقة السلطات الصحية الأمريكية لإعادة جثمان الراحل "تشو" إلى كوريا الجنوبية لإقامة جنازته.وقد توفي "تشو" عن عمر يناهز 70 عامًا بسبب مرض رئوي في أحد المستشفيات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية صباح أمس الاثنين بتوقيت كوريا.