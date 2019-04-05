وفاة 1600 كوري بسبب الإفراط في العمل

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تبين أن حوالي 1600 من المواطنين الكوريين قد توفوا بشكل مبكر هذا العام بسبب الإفراط في العمل.ووفقا لتقرير إحصائي أعده المعهد الكوري للصحة والمتجمع، اتضح أن 14% من الرجال، و5.1% من النساء، قد عملوا أكثر من 60 ساعة أسبوعيا، وهو ما يعتبر ضمن مستوى العمل المفرط.وحلل مسؤول في المعهد تأثير القيام بالعمل لمدة طويلة على الصحة، حيث قال إن الإفراط في العمل قد يؤدي إلى زيادة إمكانية تعريض العمال الرجال لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 59%، والنساء العاملات بنسبة 37%.كما أشار التقرير إلى أن النفقات التي يتحملها المجتمع الكوري نتيجة للإفراط في العمل تبلغ 5 تريليونات و500 مليار وون على الأقل، أي أكثر من 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل ما بين 10% إلى 14% من نفقات الفحوصات ضمن التأمين الصحي في البلاد.ويذكر أن متوسط ساعات العمل للعمال الكوريين يصل إلى 2024 ساعة سنويا منذ عام 2017، وهو أطول من متوسط ساعات العمل لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ 1759 ساعة سنويا.