الاتحاد الأوربي يدعو سيول إلى التوقيع على معايير منظمة العمل الدولية

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حذرت المفوضية الأوربية من أنها ستمضي قدمًا في آلية حل النزاعات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، إذا لم توقع كوريا الجنوبية على اتفاقيات العمل الدولية الرئيسية.وسلمت المفوضة التجارية للاتحاد الأوربي "سيسيليا مالمستروم" هذه الرسالة أمس الثلاثاء إلى سيول، خلال اجتماعها مع وزير العمل الكور "لي جيه كاب"، وقالت إن التوقيع على أحكام منظمة العمل الدولية، وهو أمر تتطلبه اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي، قد تأخر لعدة سنوات.وأضافت أن الاتحاد الأوربي سوف يُضطر إلى تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة امتثال كوريا الجنوبية لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مع الاتحاد الأوربي إذا لم تحقق كوريا تقدمًا ملموسًا فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقيات العمل.وبمجرد أن يطلب الاتحاد الأوربي تشكيل مثل هذه اللجنة، سيتم تجميع ثلاثة خبراء للنظر فيما إذا كان التأخر في التوقيع يشكل انتهاكًا لاتفاقية التجارة الحرة، وبعد ذلك ستقوم اللجنة باعتماد تقرير يحدد النتائج والتوصيات.ومن جانبه قال وزير العمل الكوري إن التوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية يعد مهمة رئيسية للحكومة، وأضاف أن مشروعات القوانين ذات الصلة ما زالت معلقة في البرلمان.