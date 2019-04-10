رئيس الوزراء يتعهد بتعويض ضحايا حرائق كانغ وان

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تعهد رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" بالتوصل إلى حلول أكثر واقعية بشأن قضية تعويض المتضررين من حرائق الغابات الهائلة الأخيرة التي وقعت في مقاطعة "كانغ وان" في شرق البلاد.وأدلى "لي" بهذا التصريح أمس الثلاثاء في اجتماع مع مجموعة من ضحايا الحريق المقيمين في ملجأ مؤقت في منطقة "سوك تشو".وبموجب القانون الحالي، لا يمكن أن تزيد المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة لمن تشرَّدوا بسبب الكوارث الطبيعية عن 13 مليون وون لكل أسرة، أي حوالي 11,5 ألف دولار.وقال "لي" إنه يعلم أن هذا المبلغ غير كاف، لكن الحكومة تعمل من أجل إيجاد حل.ومع ذلك، حذر "لي" من تسييس هذه القضية، قائلًا إن ذلك سيؤدي إلى تعميق محنة الضحايا، وقال إن جميع المتضررين سيتم نقلهم من الملاجئ المؤقتة إلى مساكن مؤقتة، قبل بذل الجهود اللازمة لإعادة بناء منازلهم المدمرة.