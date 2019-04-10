وزارة الخارجية تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأخطاء الدبلوماسية الأخيرة

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قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إنها تدرس الأخطاء الدبلوماسية الأخيرة التي وقع فيها بعض مسؤوليها، وسوف تتخذ الخطوات المناسبة بناءً على النتائج.وصرح مسؤول كبير في الوزارة أمس الثلاثاء بأنه تمت إقالة مسؤول على مستوى مدير إدارة بالفعل، بعد واقعة العلم الكوري الجنوبي الذي عُرِض بطريقة غير ملائمة خلال المحادثات بين نائبيْ وزيري خارجية كوريا وإسبانيا، والتي عقدت في سيول الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات التأديبية الإضافية بعد انتهاء التحقيقات.كما تعرضت الوزارة لانتقادات واسعة بعد خطئها في وصف لاتفيا وليتوانيا وإستونيا بأنها من دول منطقة البلقان بدلًا من البلطيق، في بيان صدر الشهر الماضي، وكذلك الخطأ في كتابة تشيكوسلوفاكيا بدلًا من جمهورية التشيك في منشور على حساب الوزارة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.وردًّا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تأديب أي مسؤول كبير بسبب الأخطاء السابقة، قال المسؤول إنه من الصعب التنبؤ مقدمًا، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات وفقًا لمدى خطورة الأخطاء.ومن جانبها حذرت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" سابقًا من الإجراءات التأديبية بسبب الأخطاء الناجمة عن غياب المهنية.