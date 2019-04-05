سيول تطالب بتمديد إعفائها من العقوبات على واردات النفط الإيراني

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ناقش مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية إمكانية تمديد الإعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة على واردات النفط الإيراني.ووفقًا لمصدر حكومي مسؤول في سيول، التقى وفد كوري جنوبي بقيادة نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية "يون كانغ هيون"، مع نظرائهم الأمريكيين في واشنطن أول من أمس الاثنين، حيث أكدوا مجددًا على طلب كوريا من الولايات المتحدة بأن تمارس أقصى درجات المرونة للسماح لسيول باستيراد النفط الإيراني.وأكد الجانب الكوري الجنوبي على أهمية النفط الإيراني لشركات تكرير النفط الكورية وشركات البتروكيماويات.وقال المصدر إن الجانب الأمريكي أكد على أهمية زيادة الضغوط والعقوبات على طهران، لكنه سينظر بعين الاعتبار إلى موقف كوريا الجنوبية ووضعها الفريد.وقد مثل الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة "فرانسيس فانون"، والممثل الخاص للشؤون الإيرانية "براين هوك".وكانت إدارة ترامب قد أعادت في نوفمبر الماضي فرض عقوبات على إيران، لكنها منحت إعفاء لمدة 6 أشهر لثماني دول، من بينها كوريا الجنوبية، مما سمح لها بمواصلة شراء النفط الإيراني بكميات منخفضة.وينتهي ذلك الإعفاء في الثالث من مايو، لكن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذكرت يوم الأحد الماضي أن واشنطن قد تقوم بتمديد الإعفاء لكوريا الجنوبية وأربع دول أخرى.