صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو في كوريا عند 2.6%

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أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية لهذا العام دون تغيير، عند مستوى 2.6%.وفي تقرير البنك عن التوقعات الاقتصادية العالمية الذي صدر أمس الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي أيضا أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.8% في العام القادم.ومن ناحية أخرى، خفَّض التقرير توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام إلى 3.3%، من توقعاته السابقة بنسبة 3.7% في أكتوبر الماضي، لكنه أبقى على توقعات النمو للعام القادم عند نسبة 3.6%.ويأتي التقرير الأخير الذي حافظ على توقعات النمو لكوريا الجنوبية في هذا العام في أعقاب تخفيض بعض المؤسسات الاقتصادية الأخرى توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشركتيْ "ستاندرد آند بورز" و"موديز" للتصنيف الائتماني الدولي.