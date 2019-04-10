بومبيو يؤكد مجددا على نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق

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أعاد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" التأكيد على أن هدف الدبلوماسية الأمريكية بشأن كوريا الشمالية هو تحقيق نزع السلاح النووي الكامل الذي يمكن التحقق منه، مع تقليل المخاطر التي تشكلها الأسلحة التقليدية.صرح "بومبيو" بذلك أمس الثلاثاء أمام جلسة اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس الشيوخ عندما طُلِب منه توضيح الهدف من تعامل الإدارة الأمريكية مع كوريا الشمالية.وخلال الجلسة، قال "بومبيو" إن هدف الولايات المتحدة هو تحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإنشاء السلام، إلى جانب تقليل مخاطر الأسلحة التقليدية، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لشعب كوريا الشمالية.ويشار إلى أن "بومبيو" ظل يؤكد من قبل مرارًا على هدف الولايات المتحدة المتمثل في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، لكنه نادرًا ما يذكر الحد من مخاطر الأسلحة التقليدية لبيونغ يانغ.وقد وافق وزير الخارجية الأمريكي أيضًا على وصف "كيم جونغ أون" بأنه "طاغية" عندما سُئل عما إذا كان سيستخدم نفس الكلمة في وصف الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو".