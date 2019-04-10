مون يزور الولايات المتحدة لعقد قمة مع ترامب

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من المقرر أن يبدأ الرئيس "مون جيه إين" زيارة إلى الولايات المتحدة بعد ظهر اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وسوف يبدأ "مون" زيارته باجتماع مع وزير الخارجية "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي "جون بولتون"، ثم يجتمع مع نائب الرئيس "مايك بنس" غدًا الخميس.وبعد ذلك سيعقد "مون" محادثات قمة ثنائية وموسعة مع "ترامب"، ثم حضور مأدبة غداء لمدة ساعتين تقريبًا غدا، ومن المقرر أن يعود إلى سيول في وقت متأخر من يوم الجمعة.وستكون هذه القمة أول لقاء بين "مون" و"ترامب" منذ انهيار القمة الثانية بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في فبراير، كما تعد الاجتماع السابع بين "مون" و"ترامب" منذ تولي "مون" السلطة في مايو 2017.وقال "كيم هيون تشونغ" نائب مدير مكتب الأمن القومي الكوري إن هذه القمة تعقد بناء على وجود حاجة إلى التشاور بين البلدين من أجل إحياء الحوار مع كوريا الشمالية بعد انهيار قمة هانوي.كما أشار إلى أن الرئيسين سيعقدان محادثات معمقة حول كيفية تحقيق نزع السلاح النووي، مشددا على ضرورة الإبقاء على منهج "من أعلى لأسفل"، إلى جانب استمرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية.