كيم جونغ أون يشدد على الاعتماد على الذات

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شدد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على ضرورة "الاعتماد على الذات"، وذلك في اجتماع لمسؤولي الحزب الحاكم، حيث وصف أيضا الأوضاع الحالية بأنها "متوترة".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، إن "كيم" أدلى بهذه التصريحات أمس الثلاثاء خلال اجتماع موسع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم.وقال تقرير الوكالة إن "كيم" حث المسؤولين في المكتب السياسي على متابعة الخط الاستراتيجي الجديد للحزب، مع تحمل المسؤولية وضرورة الإبداع والتحلي بروح الاعتماد على الذات من أجل مواجهة هذا "الموقف المتوتر".وتشير عبارة "الخط الاستراتيجي الجديد للحزب" إلى القرار الذي اتخذه الحزب الحاكم في الدولة الشيوعية في شهر أبريل من العام الماضي بشأن التركيز على التنمية الاقتصادية.ويأتي هذا الاجتماع قبل يومين فقط من موعد عقد كوريا الشمالية للجلسة الأولى من الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشعب الأعلى، بعد انتخاب نوابه الجدد الشهر الماضي.