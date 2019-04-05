إطلاق رصاص في مصنع سام سونغ في نيجيريا

أصيب موظف كوري في فرع شركة سام سونغ للصناعات الثقيلة في نيجيريا بطلقة نارية خلال عملية إطلاق نار بين رجال الأمن مما أسفر عن إصابته بجروح.وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية بأن رجال الأمن تبادلوا طلقات نارية فيما بينهم في فرع الشركة الواقع في العاصمة النيجيرية "لاغوس" في الساعة الواحدة من بعد ظهر أول من أمس الاثنين، مما أدى إلى مصرع مواطن نيجيري وإصابة الموظف الكوري الذي كان في موقع قريب من إطلاق النار، بطلقة في بطنه.وقم تم نقل الموظف الكوري إلى أحد المستشفيات، حيث أجريت له عملية جراحية وإنقاذه من الموت.وأضاف المصدر أن شركة سام سونغ تدرس موظفها المصاب إلى إحدى الدول المجاورة لتوفير رعاية طبية أفضل إذا دعت الحاجة، وأن الوزارة ستقدم المساعدات اللازمة لدخوله ومغادرته وغير ذلك من التسهيلات.