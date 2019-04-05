غوغل تعلن رسميا عن افتتاح مركز سيول للبيانات أوائل العام القادم

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أعلنت شركة غوغل رسميا عن خطة لافتتاح مركز للبيانات من أجل توفير خدمة السحابة الإلكترونية في العاصمة الكورية سيول في أوائل العام القادم.يذكر أن شركتيْ "أمازون" و"ميكروسوفت" وغيرهما من شركات خدمات السحابة الإلكترونية البارزة تدير حاليا مراكز بيانات خاصة بها في سيول.وصرحت غوغل في فعالية بعنوان "الجيل القادم من سحابة غوغل"، عقدتها أمس في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بأنها ستفتح المركز الجديد في منطقة سيول في أوائل عام 2020.يذكر أن غوغل تشغل مراكز للبيانات في الدول والمدن الرئيسية التي تقدم فيها خدمات السحابة الإلكترونية، ومن المتوقع أن يكون مركز سيول الثامن من نوعه في المنطقتين الآسيوية والباسيفيكية بعد مدينة "مومباي" الهندية، وسنغافوره وتايوان والعاصمة اليابانية "طوكيو".وتهدف غوغل إلى تقليل وقت تأخير شبكة السحابة الإلكترونية من الاتجاهين في المناطق التي أنشأت فيها المراكز بأقل من واحد من ألف من الثانية.