إخفاق اختبار لإسقاط أمطار اصطناعية فوق البحر الغربي

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فشل اختبار لإسقاط أمطار اصطناعية تحاول كوريا إجراءها بالتعاون مع الصين فوق البحر الغربي نتيجة لاعتراض الصين.وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد أصدر أوامره يوم السادس من الشهر الماضي عندما غطى الغبار الدقيق جميع أنحاء كوريا في موجة كانت الأسوأ في تاريخها، بإجراء هذا الاختبار بالتعاون مع الجانب الصيني فوق البحر الغربي.وبعد 10 أيام، زار وفد مكون من مسؤولين من هيئة الأرصاد الجوية ولجنة علوم الأحوال الجوية مقر هيئة الأرصاد الجوية الصينية من أجل مناقشة هذا الموضوع إلا أن الجانب الصيني أوضح أنه يعترض على إجراء الاختبار باستخدام طائرة، مشيرا إلى أن من بين أسباب الاعتراض: نقص التجارب والقيود في فحص فاعلية نتائج الاختبار.ورغم ذلك، تعتزم الحكومة الكورية مواصلة المفاوضات مع الصين حول اختبارات الأمطار الصناعية.