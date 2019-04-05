تحويل قاعدة الجيش الأمريكي في يونغ سان إلى حديقة

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قررت الحكومة الكورية وضع خطة لتحويل المساحة التي كانت تشغلها قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة "يونغ سان" في سيول، إلى حديقة وطنية.ورغم أن الحكومة سمحت بالفعل للمواطنين بالتجول في القاعدة بشكل محدود منذ نهاية العام الماضي، إلا أنه لا يزال هناك بعض العراقيل التي تواجه فتح القاعدة تماما.تجدر الإشارة إلى أن مساحة قاعدة يونغ سان تبلغ مليونين و430 ألف متر مربع، وتضم 975 مبنى. وقد أجرت الحكومة الكورية دراسة حول القيمة التاريخية لتلك المباني وتوصلت إلى نتيجة مفادها ضرورة الحفاظ على 53 مبنى منها.يذكر أن الحكومة الكورية قد أتمت وضع خريطة إجمالية للحديقة من خلال توكيل شركة متخصصة، إلا أنه مازال هناك عدد من الخطوات التي يتوجب اتخاذها قبل افتتاح الحديقة بشكل كامل، حيث لم يقدم الجيش الأمريكي حتى الآن تقريرا حول موعد انتقاله من هناك.ومن المتوقع أيضا أن تمثل مسألة تنظيف التلوث الموجود في القاعدة عقبة أخرى أمام فتح الحديقة بالكامل.