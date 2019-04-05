250 ألف فرصة جديدة في شهر مارس الماضي

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زاد عدد فرص العمل الجديدة بمقدار 250 ألفا في شهر مارس الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ليسجل الشهر الماضي أعلى نسبة تشغيل في التاريخ حسب معيار شهر مارس.جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، حيث اتضح أن عدد الحاصلين على فرصة عمل في شهر مارس الماضي قد بلغ 28 مليونا و605 آلاف شخص، بزيادة قدرها 250 ألفا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن شهر مارس كان الشهر الثاني على التوالي الذي تزيد فيه فرص العمل الجديدة عن مستوى 250 ألفا، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة بحوالي 150 ألف.وبلغت نسبة التشغيل التي تأخذ في الحسبان التغير الديموغرافي 60.4%، وهي الأعلى منذ بدء إجراء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1983.وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى زيادة التشغيل في المجالات الصناعية المستقبلية بما فيها العلوم والتقنية وتقنية الاتصالات، إلى جانب مشروعات فرص العمل في القطاع العام التي تنفذها الحكومة.وقال التقرير إنه تمت إضافة 100 ألف فرصة عمل جديدة في إطار مشروع "فرص عمل كبار السن" الذي بدأ في أوائل هذا العام، كما زاد عدد الحاصلين على فرص عمل في فئة الخمسينيات بمقدار 110 آلاف شخص، والعشرينيات بـ50 ألفا، بينما ظل التدهور مستمرا بالنسبة لفئتي الثلاثينيات والأربعينيات من العمر اللتين تمثلان دعامة الاقتصاد، خاصة أن فرص العمل بالنسبة للناس في الأربعينيات قد انخفضت إلى 168 ألفا أي بنسبة 0.6% مقارنة مع العام الماضي، ليستمر هذا الانخفاض للشهر الرابع عشر على التوالي.