إلغاء الموافقة على إنشاء مبنى جديد للسفارة اليابانية في كوريا

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ألغت إدارة منطقة "جونغ نو" في سيول موافقتها على إنشاء مبنى جديد للسفارة اليابانية لدى كوريا.وأوضحت إدارة المنطقة اليوم أنها أخبرت السفارة اليابانية يوم الرابع من الشهر الماضي بإلغاء تلك الموافقة، وذلك بعد مرور 4 أعوام على إصدارها في عام 2015.وقال مسؤول في إدارة منطقة "جونغ نو" إن السفارة اليابانية كانت قد صرحت في نهاية شهر فبراير الماضي بأنها قد قبلت بقرار إلغاء الموافقة على الإنشاء بسبب عدم بدء عملية الإنشاءات لأسباب محلية، وأن الإدارة ألغت الموافقة بناء على ذلك.وينص القانون الكوري على بدء عملية الإنشاءات في غضون عام واحد بعد الحصول على موافقة على الإنشاءات، وفي حالات الضرورة، يمكن التقدم بطلب للتأجيل، ولكن إذا مر عامان دون طلب التأجيل يتم إلغاء الموافقة.ورغم أن إدارة منطقة "جونغ نو" ظلت تطلب من السفارة اليابانية بدء عملية الإنشاءات أكثر من مرة، إلا أن السفارة اليابانية لم تبد أي رد فعل.ويرى بعض المحللين أن هذا القرار له علاقة مع تنظيم المظاهرات المنظمة التي تقام كل يوم أربعاء من أجل حل قضية الاسترقاق الجنسي بالقرب من مقر السفارة اليابانية إلى جانب وضع تمثال يرمز إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي أمام السفارة.وكانت السفارة اليابانية لدى كوريا قد قررت الانتهاء من إنشاء مبنى جديد لها مكون من ستة طوابق فوق الأرض وثلاثة طوابق تحت الأرض في عام 2020، على مساحتها القائمة في منطقة "جونغ نو"، ومن ثم نقلت مقرها إلى مبنى قريب في شهر يوليو من عام 2015 .وفي شهر يناير من عام 2016 تم اكتشاف آثار يقدر أنها ترجع إلى عصر مملكة "جوسون" في موقع المبنى القديم مما أدى إلى وقف عملية الإنشاءات لمدة 4 أشهر، وبعد ذلك ظل يتم تأجيل العملية باستمرار.