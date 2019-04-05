كوريا الشمالية تعقد سلسلة من الاجتماعات غير العادية

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أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم بأنه تقرر عقد اجتماع شامل للجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في الدولة الشيوعية.وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد عقد أمس اجتماعا موسعا للمكتب السياسي في الحزب، حيث اتخذ قرار عقد الاجتماع الشامل، الذي يتم فيه إقرار توجهات الدولة.ويرى المحللون أن عقد كوريا الشمالية الاجتماع الموسع للمكتب السياسي ثم الاجتماع الشامل للجنة المركزية قبل يوم واحد من عقد اجتماع مجلس الشعب الأعلى، يستهدف إرسال رسالة مهمة قبل انعقاد مباحثات القمة الكورية الجنوبية الأمريكية في واشنطن غدا الخميس.خاصة تتجه الأنظار إلى الإعلان الذي قد يتم إصداره في الاجتماع الشامل للجنة المركزية اليوم.وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أكد في اجتماع الأمس على ضرورة تنفيذ الخطط الاستراتيجية الجديدة للحزب من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل "الوضع المتوتر" حاليا.